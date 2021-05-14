Львів'янка змусила Head&Shoulders підписувати продукцію українською: фото

Львів'янка Анастасія Чайківська написала десятки звернень у "Procter & Gamble Україна" з проханням підписувати свої товари державною мовою. Через 8 місяців очікування на полицях магазинів з'явились шампуні Head&Shoulders з українською етикеткою.
Львів'янка запитала мовного захисника та активіста Святослава Літинського, як вона могла б допомогти у боротьбі за українську мову. Він порадив почати з написання листів відомим імпортерам.
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Шампуні Head&Shoulders почали підписувати українською
Літинський розповів, що львів'янка Анастасія Чайківська написала десятки звернень у "Procter & Gamble Україна". Відтак відомий бренд шампунів Head&Shoulders почав підписувати свої товари українською.
Мені написала Настя Чайківська: "Привіт, як я можу допомогти з українською мовою?". Я порадив почати з написання листів імпортерам, зокрема, і Head&Shoulders. Настя активно включилася в роботу – надіслала десятки листів,
– зазначив активіст.
За його словами, через майже 8 місяців на полицях магазинів з'явились шампуні з українськими написами. Проте Літинський наголосив, що не лише звернення львів'янки спричинили цей результат. Адже до цього доклалось багато людей, які також писали подібні листи.
Активіст закликав кожного зайти у свою ванну кімнату й переглянути написи на пакуваннях. Опісля можна написати рекомендованого листа імпортеру, адже пакування українською є набагато зручнішим.
Львів'янка написала десятки звернень / Фото "Твоє місто"
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Коротко про Святослава Літинського
- Львівський громадський діяч Святослав Літинський ініціював та виграв багато судових справ щодо використання української мови.
- Зокрема, вони стосувались маркування побутової та електронної техніки, а також перекладу сайтів.
- Окрім цього, активіст був першим українцем, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки.
- Літинський домігся скасування в Одесі рішення про проголошення російської мови як регіональної, що діяло у місті з 2012 року.
- Також через його позов сайт ALLO переклали українською.