У Львові на будівельному майданчику впав гусеничний кран: фото
У Львові впав будівельний кран / "Варта1"
У Львові 3 березня на будівельному майданчику компанії "Ензим" впав гусеничний кран. Спочатку надзвичайники повідомляли, що травмувався 70-річний працівник. Проте медики не виявили у постраждалого ніяких травм.
Джерело:ZAXID.NET
Інцидент трапився близько 10:40 на вулиці Личаківській, 232. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
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Як у Львові впав будівельний кран
- Близько 10:40 на території дріжджового заводу "Ензим" впав будівельний кран.
- За інформацією ДСНС, внаслідок інциденту травмувався 70-річний робітник.
- Чоловіка госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню з черепно-мозковою травмою, тупою травмою живота та закритим перелом правої гомілки.
- Проте медики, оглянувши постраждалого, не виявили у нього ніяких травм. Тож чоловіка відпустили додому.
На вулиці Личаківській впав будівельний кран / Фото "Варта 1"
Працівник не постраждав / Фото "Варта 1"
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