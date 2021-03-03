У Львові 3 березня на будівельному майданчику компанії "Ензим" впав гусеничний кран. Спочатку надзвичайники повідомляли, що травмувався 70-річний працівник. Проте медики не виявили у постраждалого ніяких травм.

Інцидент трапився близько 10:40 на вулиці Личаківській, 232. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Читайте також На Львівщині побудують завод з переробки картоплі за 7 мільйонів доларів Як у Львові впав будівельний кран Близько 10:40 на території дріжджового заводу "Ензим" впав будівельний кран.

За інформацією ДСНС, внаслідок інциденту травмувався 70-річний робітник.

Чоловіка госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню з черепно-мозковою травмою, тупою травмою живота та закритим перелом правої гомілки.

Проте медики, оглянувши постраждалого, не виявили у нього ніяких травм. Тож чоловіка відпустили додому. Цікаво! Компанія "Ензим" у 2020 році почала будівництво нового виробничого комплексу, де виготовлятимуть дріжджові екстракти. Вартість будівництва становить близько 26 мільйонів євро.

На вулиці Личаківській впав будівельний кран / Фото "Варта 1"

Працівник не постраждав / Фото "Варта 1"