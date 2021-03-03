У Львові на будівельному майданчику впав гусеничний кран: фото

3 березня 2021 , 18:20
Читать новость на русском

Джерело:

ZAXID.NET

У Львові 3 березня на будівельному майданчику компанії "Ензим" впав гусеничний кран. Спочатку надзвичайники повідомляли, що травмувався 70-річний працівник. Проте медики не виявили у постраждалого ніяких травм.

Інцидент трапився близько 10:40 на вулиці Личаківській, 232. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Читайте також На Львівщині побудують завод з переробки картоплі за 7 мільйонів доларів

Як у Львові впав будівельний кран

  • Близько 10:40 на території дріжджового заводу "Ензим" впав будівельний кран.
  • За інформацією ДСНС, внаслідок інциденту травмувався 70-річний робітник.
  • Чоловіка госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню з черепно-мозковою травмою, тупою травмою живота та закритим перелом правої гомілки.
  • Проте медики, оглянувши постраждалого, не виявили у нього ніяких травм. Тож чоловіка відпустили додому.
Цікаво! Компанія "Ензим" у 2020 році почала будівництво нового виробничого комплексу, де виготовлятимуть дріжджові екстракти. Вартість будівництва становить близько 26 мільйонів євро.


На вулиці Личаківській впав будівельний кран / Фото "Варта 1"


Працівник не постраждав / Фото "Варта 1"