У Львові 34-річний патрульний вистрілив собі у голову
У Львові поліцейський вистрілив собі у голову / 24 канал (Ілюстративне фото)
У Львові 4 березня 34-річний поліцейський вистрілив собі у голову після того, як заступив на зміну. Патрульний помер на місці події.
Джерело:ZAXID.NET
Інцидент трапився на території управління патрульної поліції Львівщини, що розташоване на вулиці Перфецького. Поки невідомо, чому правоохоронець це вчинив.
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Як поліцейський вистрілив собі у голову
- Вранці 4 березня 34-річний поліцейський заступав на зміну.
- Отримавши зброю, правоохоронець зайшов у біотуалет на території управління патрульної поліції Львівщини.
- Саме там він вистрелив собі в голову та загинув.
- Достеменно невідомо, що саме стало причиною цього вчинку.
Що розповіли у поліції
Начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко підтвердив смерть поліцейського. Він розповів, що, ймовірно, трагедія трапилась через сімейні обставини.
Патрульний був родом з Волині. Понад 3 роки він служив у патрульній поліції Львівщини.
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