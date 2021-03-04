У Львові 4 березня 34-річний поліцейський вистрілив собі у голову після того, як заступив на зміну. Патрульний помер на місці події.

Інцидент трапився на території управління патрульної поліції Львівщини, що розташоване на вулиці Перфецького. Поки невідомо, чому правоохоронець це вчинив.

Читайте також У Львові на будівельному майданчику впав гусеничний кран: фото

Як поліцейський вистрілив собі у голову

Вранці 4 березня 34-річний поліцейський заступав на зміну.

Отримавши зброю, правоохоронець зайшов у біотуалет на території управління патрульної поліції Львівщини.

Саме там він вистрелив собі в голову та загинув.

Достеменно невідомо, що саме стало причиною цього вчинку.

Що розповіли у поліції

Начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко підтвердив смерть поліцейського. Він розповів, що, ймовірно, трагедія трапилась через сімейні обставини.

Патрульний був родом з Волині. Понад 3 роки він служив у патрульній поліції Львівщини.