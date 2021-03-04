У Львові 34-річний патрульний вистрілив собі у голову

Джерело:ZAXID.NET
У Львові 4 березня 34-річний поліцейський вистрілив собі у голову після того, як заступив на зміну. Патрульний помер на місці події.
Інцидент трапився на території управління патрульної поліції Львівщини, що розташоване на вулиці Перфецького. Поки невідомо, чому правоохоронець це вчинив.
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Начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко підтвердив смерть поліцейського. Він розповів, що, ймовірно, трагедія трапилась через сімейні обставини.
Патрульний був родом з Волині. Понад 3 роки він служив у патрульній поліції Львівщини.