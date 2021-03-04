Через ремонт у Львові 4 березня на понад 150 вулицях вимкнуть воду: адреси

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 4 березня низка вулиць Львова тимчасово залишаться без води.

Причина відключення води – перепідключення до новозбудованого водопроводу на вулиці Володимира Великого та проведення аварійних ремонтних робіт на вулиці Повітряній. Водопостачання планують відновити до 21:00.

Цікаво Через ремонт електромереж 4 березня у Львові вимикатимуть світло: перелік вулиць

Де у Львові не буде води з 9:00 до 21:00

вулиця Тролейбусна – всі будинки;

вулиця Рубчака – всі будинки;

вулиця Княгині Ольги – всі будинки;

вулиця Янева – всі будинки;

вулиця Балтійська – всі будинки;

вулиця Білинського – всі будинки;

вулиця Ревуцького – всі будинки;

вулиця Ковалева – всі будинки;

вулиця Аркаса – всі будинки;

вулиця Бойківська – всі будинки;

вулиця Куликівська – всі будинки;

вулиця Музики – всі будинки;

вулиця Околична – всі будинки;

вулиця Сміливих – всі будинки;

вулиця Піддубного – всі будинки;

вулиця Бойчука – всі будинки;

вулиця Айвазовського – всі будинки;

вулиця Боткіна – всі будинки;

вулиця Грабянки – всі будинки;

вулиця Молдавська – всі будинки;

вулиця Сонячна – всі будинки;

вулиця Керамічна – всі будинки;

вулиця Веделя – всі будинки;

вулиця Жемчужникова – всі будинки;

вулиця Кобилиці – всі будинки;

вулиця Холодноярська – всі будинки;

вулиця Кобринська – всі будинки;

вулиця Кишинівська – всі будинки;

вулиця Шкрібляків – всі будинки;

вулиця Маївського – всі будинки;

вулиця Урожайна – всі будинки;

вулиця Виноградна – всі будинки;

вулиця Емінеску – всі будинки;

вулиця Мила – всі будинки;

вулиця Шумського – всі будинки;

вулиця Цегельського – всі будинки;

вулиця Рудницького – всі будинки;

вулиця Чупринки – всі будинки;

вулиця Коновальця – всі будинки;

вулиця Гіпсова – всі будинки;

вулиця Труша – всі будинки;

вулиця Житомирська – всі будинки;

вулиця Перфецького – всі будинки;

вулиця Володимира Великого – всі будинки;

вулиця Кульпарківська – всі будинки;

вулиця Нагірна – всі будинки;

вулиця Котка – всі будинки;

вулиця Бенцаля – всі будинки;

вулиця Сарненська – всі будинки;

вулиця Сметани – всі будинки;

вулиця Гайворонського – всі будинки;

вулиця Воля – всі будинки;

вулиця Маковея – всі будинки;

вулиця Сімовича – всі будинки;

вулиця Червона – всі будинки;

вулиця Сахарова – всі будинки;

вулиця Горбачевського – всі будинки;

вулиця Кастелівка – всі будинки;

вулиця Котляревського – всі будинки;

вулиця Метрологічна – всі будинки;

вулиця Богуна – всі будинки;

вулиця Нечуя Левицького – всі будинки;

вулиця Кольберга – всі будинки;

вулиця Вербицького – всі будинки;

вулиця Брюллова – всі будинки;

вулиця Коперника – всі будинки;

вулиця Колесси – всі будинки;

вулиця Бандери – всі будинки;

вулиця Героїв Майдану – всі будинки;

вулиця Глінки – всі будинки;

вулиця Похила – всі будинки;

вулиця Остроградських – всі будинки;

вулиця Лукаша – всі будинки;

вулиця Бібліотечна – всі будинки;

вулиця Архітекторська – всі будинки;

вулиця Професорська – всі будинки;

вулиця Політехнічна – всі будинки;

вулиця Глибока – всі будинки;

вулиця Новий світ – всі будинки;

вулиця Єфремова – всі будинки;

вулиця Відкрита – всі будинки;

вулиця Київська – всі будинки;

вулиця Японська – всі будинки;

вулиця Старицького – всі будинки;

вулиця Карпінського – всі будинки;

вулиця Шептицьких – всі будинки;

вулиця Війтовоича – всі будинки;

вулиця Митрополита Андрея – всі будинки;

вулиця Антоновича – всі будинки;

вулиця Кокорудза – всі будинки;

вулиця Федьковича – всі будинки;

вулиця Героїв УПА – всі будинки;

вулиця Тобілевича – всі будинки;

вулиця Горської – всі будинки;

вулиця Пастернака – всі будинки;

вулиця Русових – всі будинки;

вулиця Смаль-Стоцького – всі будинки;

вулиця Зерова – всі будинки;

вулиця Скісна – всі будинки;

вулиця Поліщука – всі будинки;

вулиця Боберського – всі будинки;

вулиця Залізняка – всі будинки;

вулиця Художня – всі будинки;

вулиця Кременецька – всі будинки;

вулиця Ліська – всі будинки;

вулиця Ожешко – всі будинки;

вулиця Барвінок – всі будинки;

вулиця Квітнева – всі будинки;

вулиця Сельських – всі будинки;

вулиця Гординських – всі будинки;

вулиця Городоцька – будинки № 131 – 187;

вулиця Любінська – всі будинки;

вулиця Копистинського – всі будинки;

вулиця Порохова – всі будинки;

вулиця Поперечна – всі будинки;

вулиця Ботєва – всі будинки;

вулиця Зв'язкова – всі будинки;

вулиця Окружна – всі будинки;

вулиця Терлецького – всі будинки;

вулиця Зоряна – всі будинки;

вулиця Підміська – всі будинки;

вулиця Бабія – всі будинки;

вулиця Садова – всі будинки;

вулиця Вечірня – всі будинки;

вулиця Ранкова – всі будинки;

вулиця Хоробрих – всі будинки;

вулиця Лікувальна – всі будинки;

вулиця Вітряна – всі будинки;

вулиця Петлюри – всі будинки;

вулиця Ластів'яча – всі будинки;

вулиця Насінна – всі будинки;

вулиця Щирецька – всі будинки;

вулиця Симоненка – всі будинки;

вулиця Наукова – всі будинки;

вулиця Голубина – всі будинки;

вулиця Кульчицької – всі будинки;

вулиця Виговського – всі будинки;

вулиця Смотрицького – всі будинки;

вулиця Скнилівська – всі будинки;

Скнилівські провулки – всі будинки.

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Де у Львові подаватимуть воду з пониженим тиском

вулиця Пулюя – всі будинки;

вулиця Трускавецька – всі будинки;

вулиця Городоцька – будинки № 40 – 110, 51 – 131;

вулиця Мудрого – всі будинки;

вулиця Одеська – всі будинки;

вулиця Вовчка – всі будинки;

вулиця Морозенка – всі будинки;

вулиця Перова – всі будинки;

вулиця Голубовича – всі будинки;

вулиця Вернигори – всі будинки;

вулиця Головацького – всі будинки;

вулиця Хотинська – всі будинки;

вулиця Міхновських – всі будинки;

вулиця Декарта – всі будинки;

вулиця Степанівни – всі будинки;

вулиця Коротка – всі будинки;

вулиця Основ'яненка – всі будинки;

вулиця Комарова – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:00 до 17:00

вулиця Повітряна – будинки № 92, 94;

вулиця Роксоляни – будинок № 33;

вулиця Сірка – будинки № 16, 21, 21-1, 23

вулиця Суботівська – будинки № 7, 7а, 7-3, 9, 9а, 9-1, 11

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.