Через ремонт у Львові 4 березня на понад 150 вулицях вимкнуть воду: адреси

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 4 березня низка вулиць Львова тимчасово залишаться без води.
Причина відключення води – перепідключення до новозбудованого водопроводу на вулиці Володимира Великого та проведення аварійних ремонтних робіт на вулиці Повітряній. Водопостачання планують відновити до 21:00.
Цікаво Через ремонт електромереж 4 березня у Львові вимикатимуть світло: перелік вулиць
Де у Львові не буде води з 9:00 до 21:00
- вулиця Тролейбусна – всі будинки;
- вулиця Рубчака – всі будинки;
- вулиця Княгині Ольги – всі будинки;
- вулиця Янева – всі будинки;
- вулиця Балтійська – всі будинки;
- вулиця Білинського – всі будинки;
- вулиця Ревуцького – всі будинки;
- вулиця Ковалева – всі будинки;
- вулиця Аркаса – всі будинки;
- вулиця Бойківська – всі будинки;
- вулиця Куликівська – всі будинки;
- вулиця Музики – всі будинки;
- вулиця Околична – всі будинки;
- вулиця Сміливих – всі будинки;
- вулиця Піддубного – всі будинки;
- вулиця Бойчука – всі будинки;
- вулиця Айвазовського – всі будинки;
- вулиця Боткіна – всі будинки;
- вулиця Грабянки – всі будинки;
- вулиця Молдавська – всі будинки;
- вулиця Сонячна – всі будинки;
- вулиця Керамічна – всі будинки;
- вулиця Веделя – всі будинки;
- вулиця Жемчужникова – всі будинки;
- вулиця Кобилиці – всі будинки;
- вулиця Холодноярська – всі будинки;
- вулиця Кобринська – всі будинки;
- вулиця Кишинівська – всі будинки;
- вулиця Шкрібляків – всі будинки;
- вулиця Маївського – всі будинки;
- вулиця Урожайна – всі будинки;
- вулиця Виноградна – всі будинки;
- вулиця Емінеску – всі будинки;
- вулиця Мила – всі будинки;
- вулиця Шумського – всі будинки;
- вулиця Цегельського – всі будинки;
- вулиця Рудницького – всі будинки;
- вулиця Чупринки – всі будинки;
- вулиця Коновальця – всі будинки;
- вулиця Гіпсова – всі будинки;
- вулиця Труша – всі будинки;
- вулиця Житомирська – всі будинки;
- вулиця Перфецького – всі будинки;
- вулиця Володимира Великого – всі будинки;
- вулиця Кульпарківська – всі будинки;
- вулиця Нагірна – всі будинки;
- вулиця Котка – всі будинки;
- вулиця Бенцаля – всі будинки;
- вулиця Сарненська – всі будинки;
- вулиця Сметани – всі будинки;
- вулиця Гайворонського – всі будинки;
- вулиця Воля – всі будинки;
- вулиця Маковея – всі будинки;
- вулиця Сімовича – всі будинки;
- вулиця Червона – всі будинки;
- вулиця Сахарова – всі будинки;
- вулиця Горбачевського – всі будинки;
- вулиця Кастелівка – всі будинки;
- вулиця Котляревського – всі будинки;
- вулиця Метрологічна – всі будинки;
- вулиця Богуна – всі будинки;
- вулиця Нечуя Левицького – всі будинки;
- вулиця Кольберга – всі будинки;
- вулиця Вербицького – всі будинки;
- вулиця Брюллова – всі будинки;
- вулиця Коперника – всі будинки;
- вулиця Колесси – всі будинки;
- вулиця Бандери – всі будинки;
- вулиця Героїв Майдану – всі будинки;
- вулиця Глінки – всі будинки;
- вулиця Похила – всі будинки;
- вулиця Остроградських – всі будинки;
- вулиця Лукаша – всі будинки;
- вулиця Бібліотечна – всі будинки;
- вулиця Архітекторська – всі будинки;
- вулиця Професорська – всі будинки;
- вулиця Політехнічна – всі будинки;
- вулиця Глибока – всі будинки;
- вулиця Новий світ – всі будинки;
- вулиця Єфремова – всі будинки;
- вулиця Відкрита – всі будинки;
- вулиця Київська – всі будинки;
- вулиця Японська – всі будинки;
- вулиця Старицького – всі будинки;
- вулиця Карпінського – всі будинки;
- вулиця Шептицьких – всі будинки;
- вулиця Війтовоича – всі будинки;
- вулиця Митрополита Андрея – всі будинки;
- вулиця Антоновича – всі будинки;
- вулиця Кокорудза – всі будинки;
- вулиця Федьковича – всі будинки;
- вулиця Героїв УПА – всі будинки;
- вулиця Тобілевича – всі будинки;
- вулиця Горської – всі будинки;
- вулиця Пастернака – всі будинки;
- вулиця Русових – всі будинки;
- вулиця Смаль-Стоцького – всі будинки;
- вулиця Зерова – всі будинки;
- вулиця Скісна – всі будинки;
- вулиця Поліщука – всі будинки;
- вулиця Боберського – всі будинки;
- вулиця Залізняка – всі будинки;
- вулиця Художня – всі будинки;
- вулиця Кременецька – всі будинки;
- вулиця Ліська – всі будинки;
- вулиця Ожешко – всі будинки;
- вулиця Барвінок – всі будинки;
- вулиця Квітнева – всі будинки;
- вулиця Сельських – всі будинки;
- вулиця Гординських – всі будинки;
- вулиця Городоцька – будинки № 131 – 187;
- вулиця Любінська – всі будинки;
- вулиця Копистинського – всі будинки;
- вулиця Порохова – всі будинки;
- вулиця Поперечна – всі будинки;
- вулиця Ботєва – всі будинки;
- вулиця Зв'язкова – всі будинки;
- вулиця Окружна – всі будинки;
- вулиця Терлецького – всі будинки;
- вулиця Зоряна – всі будинки;
- вулиця Підміська – всі будинки;
- вулиця Бабія – всі будинки;
- вулиця Садова – всі будинки;
- вулиця Вечірня – всі будинки;
- вулиця Ранкова – всі будинки;
- вулиця Хоробрих – всі будинки;
- вулиця Лікувальна – всі будинки;
- вулиця Вітряна – всі будинки;
- вулиця Петлюри – всі будинки;
- вулиця Ластів'яча – всі будинки;
- вулиця Насінна – всі будинки;
- вулиця Щирецька – всі будинки;
- вулиця Симоненка – всі будинки;
- вулиця Наукова – всі будинки;
- вулиця Голубина – всі будинки;
- вулиця Кульчицької – всі будинки;
- вулиця Виговського – всі будинки;
- вулиця Смотрицького – всі будинки;
- вулиця Скнилівська – всі будинки;
- Скнилівські провулки – всі будинки.
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Де у Львові подаватимуть воду з пониженим тиском
- вулиця Пулюя – всі будинки;
- вулиця Трускавецька – всі будинки;
- вулиця Городоцька – будинки № 40 – 110, 51 – 131;
- вулиця Мудрого – всі будинки;
- вулиця Одеська – всі будинки;
- вулиця Вовчка – всі будинки;
- вулиця Морозенка – всі будинки;
- вулиця Перова – всі будинки;
- вулиця Голубовича – всі будинки;
- вулиця Вернигори – всі будинки;
- вулиця Головацького – всі будинки;
- вулиця Хотинська – всі будинки;
- вулиця Міхновських – всі будинки;
- вулиця Декарта – всі будинки;
- вулиця Степанівни – всі будинки;
- вулиця Коротка – всі будинки;
- вулиця Основ'яненка – всі будинки;
- вулиця Комарова – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 10:00 до 17:00
- вулиця Повітряна – будинки № 92, 94;
- вулиця Роксоляни – будинок № 33;
- вулиця Сірка – будинки № 16, 21, 21-1, 23
- вулиця Суботівська – будинки № 7, 7а, 7-3, 9, 9а, 9-1, 11
Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.