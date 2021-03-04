Через ремонт у Львові 4 березня на понад 150 вулицях вимкнуть воду: адреси

4 березня 2021 , 10:53
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Джерело:

"Львівводоканал"

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 4 березня низка вулиць Львова тимчасово залишаться без води.

Причина відключення води – перепідключення до новозбудованого водопроводу на вулиці Володимира Великого та проведення аварійних ремонтних робіт на вулиці Повітряній. Водопостачання планують відновити до 21:00.

Цікаво Через ремонт електромереж 4 березня у Львові вимикатимуть світло: перелік вулиць

Де у Львові не буде води з 9:00 до 21:00

  • вулиця Тролейбусна – всі будинки;
  • вулиця Рубчака – всі будинки;
  • вулиця Княгині Ольги – всі будинки;
  • вулиця Янева – всі будинки;
  • вулиця Балтійська – всі будинки;
  • вулиця Білинського – всі будинки;
  • вулиця Ревуцького – всі будинки;
  • вулиця Ковалева – всі будинки;
  • вулиця Аркаса – всі будинки;
  • вулиця Бойківська – всі будинки;
  • вулиця Куликівська – всі будинки;
  • вулиця Музики – всі будинки;
  • вулиця Околична – всі будинки;
  • вулиця Сміливих – всі будинки;
  • вулиця Піддубного – всі будинки;
  • вулиця Бойчука – всі будинки;
  • вулиця Айвазовського – всі будинки;
  • вулиця Боткіна – всі будинки;
  • вулиця Грабянки – всі будинки;
  • вулиця Молдавська – всі будинки;
  • вулиця Сонячна – всі будинки;
  • вулиця Керамічна – всі будинки;
  • вулиця Веделя – всі будинки;
  • вулиця Жемчужникова – всі будинки;
  • вулиця Кобилиці – всі будинки;
  • вулиця Холодноярська – всі будинки;
  • вулиця Кобринська – всі будинки;
  • вулиця Кишинівська – всі будинки;
  • вулиця Шкрібляків – всі будинки;
  • вулиця Маївського – всі будинки;
  • вулиця Урожайна – всі будинки;
  • вулиця Виноградна – всі будинки;
  • вулиця Емінеску – всі будинки;
  • вулиця Мила – всі будинки;
  • вулиця Шумського – всі будинки;
  • вулиця Цегельського – всі будинки;
  • вулиця Рудницького – всі будинки;
  • вулиця Чупринки – всі будинки;
  • вулиця Коновальця – всі будинки;
  • вулиця Гіпсова – всі будинки;
  • вулиця Труша – всі будинки;
  • вулиця Житомирська – всі будинки;
  • вулиця Перфецького – всі будинки;
  • вулиця Володимира Великого – всі будинки;
  • вулиця Кульпарківська – всі будинки;
  • вулиця Нагірна – всі будинки;
  • вулиця Котка – всі будинки;
  • вулиця Бенцаля – всі будинки;
  • вулиця Сарненська – всі будинки;
  • вулиця Сметани – всі будинки;
  • вулиця Гайворонського – всі будинки;
  • вулиця Воля – всі будинки;
  • вулиця Маковея – всі будинки;
  • вулиця Сімовича – всі будинки;
  • вулиця Червона – всі будинки;
  • вулиця Сахарова – всі будинки;
  • вулиця Горбачевського – всі будинки;
  • вулиця Кастелівка – всі будинки;
  • вулиця Котляревського – всі будинки;
  • вулиця Метрологічна – всі будинки;
  • вулиця Богуна – всі будинки;
  • вулиця Нечуя Левицького – всі будинки;
  • вулиця Кольберга – всі будинки;
  • вулиця Вербицького – всі будинки;
  • вулиця Брюллова – всі будинки;
  • вулиця Коперника – всі будинки;
  • вулиця Колесси – всі будинки;
  • вулиця Бандери – всі будинки;
  • вулиця Героїв Майдану – всі будинки;
  • вулиця Глінки – всі будинки;
  • вулиця Похила – всі будинки;
  • вулиця Остроградських – всі будинки;
  • вулиця Лукаша – всі будинки;
  • вулиця Бібліотечна – всі будинки;
  • вулиця Архітекторська – всі будинки;
  • вулиця Професорська – всі будинки;
  • вулиця Політехнічна – всі будинки;
  • вулиця Глибока – всі будинки;
  • вулиця Новий світ – всі будинки;
  • вулиця Єфремова – всі будинки;
  • вулиця Відкрита – всі будинки;
  • вулиця Київська – всі будинки;
  • вулиця Японська – всі будинки;
  • вулиця Старицького – всі будинки;
  • вулиця Карпінського – всі будинки;
  • вулиця Шептицьких – всі будинки;
  • вулиця Війтовоича – всі будинки;
  • вулиця Митрополита Андрея – всі будинки;
  • вулиця Антоновича – всі будинки;
  • вулиця Кокорудза – всі будинки;
  • вулиця Федьковича – всі будинки;
  • вулиця Героїв УПА – всі будинки;
  • вулиця Тобілевича – всі будинки;
  • вулиця Горської – всі будинки;
  • вулиця Пастернака – всі будинки;
  • вулиця Русових – всі будинки;
  • вулиця Смаль-Стоцького – всі будинки;
  • вулиця Зерова – всі будинки;
  • вулиця Скісна – всі будинки;
  • вулиця Поліщука – всі будинки;
  • вулиця Боберського – всі будинки;
  • вулиця Залізняка – всі будинки;
  • вулиця Художня – всі будинки;
  • вулиця Кременецька – всі будинки;
  • вулиця Ліська – всі будинки;
  • вулиця Ожешко – всі будинки;
  • вулиця Барвінок – всі будинки;
  • вулиця Квітнева – всі будинки;
  • вулиця Сельських – всі будинки;
  • вулиця Гординських – всі будинки;
  • вулиця Городоцька – будинки № 131 – 187;
  • вулиця Любінська – всі будинки;
  • вулиця Копистинського – всі будинки;
  • вулиця Порохова – всі будинки;
  • вулиця Поперечна – всі будинки;
  • вулиця Ботєва – всі будинки;
  • вулиця Зв'язкова – всі будинки;
  • вулиця Окружна – всі будинки;
  • вулиця Терлецького – всі будинки;
  • вулиця Зоряна – всі будинки;
  • вулиця Підміська – всі будинки;
  • вулиця Бабія – всі будинки;
  • вулиця Садова – всі будинки;
  • вулиця Вечірня – всі будинки;
  • вулиця Ранкова – всі будинки;
  • вулиця Хоробрих – всі будинки;
  • вулиця Лікувальна – всі будинки;
  • вулиця Вітряна – всі будинки;
  • вулиця Петлюри – всі будинки;
  • вулиця Ластів'яча – всі будинки;
  • вулиця Насінна – всі будинки;
  • вулиця Щирецька – всі будинки;
  • вулиця Симоненка – всі будинки;
  • вулиця Наукова – всі будинки;
  • вулиця Голубина – всі будинки;
  • вулиця Кульчицької – всі будинки;
  • вулиця Виговського – всі будинки;
  • вулиця Смотрицького – всі будинки;
  • вулиця Скнилівська – всі будинки;
  • Скнилівські провулки – всі будинки.

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Де у Львові подаватимуть воду з пониженим тиском

  • вулиця Пулюя – всі будинки;
  • вулиця Трускавецька – всі будинки;
  • вулиця Городоцька – будинки № 40 – 110, 51 – 131;
  • вулиця Мудрого – всі будинки;
  • вулиця Одеська – всі будинки;
  • вулиця Вовчка – всі будинки;
  • вулиця Морозенка – всі будинки;
  • вулиця Перова – всі будинки;
  • вулиця Голубовича – всі будинки;
  • вулиця Вернигори – всі будинки;
  • вулиця Головацького – всі будинки;
  • вулиця Хотинська – всі будинки;
  • вулиця Міхновських – всі будинки;
  • вулиця Декарта – всі будинки;
  • вулиця Степанівни – всі будинки;
  • вулиця Коротка – всі будинки;
  • вулиця Основ'яненка – всі будинки;
  • вулиця Комарова – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:00 до 17:00

  • вулиця Повітряна – будинки № 92, 94;
  • вулиця Роксоляни – будинок № 33;
  • вулиця Сірка – будинки № 16, 21, 21-1, 23
  • вулиця Суботівська – будинки № 7, 7а, 7-3, 9, 9а, 9-1, 11

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.