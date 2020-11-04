У Львові в дворі житлового будинку 4 жовтня чоловік стріляв з пістолета в повітря. Поліцейські склали на львів’янина адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Інцидент трапився на вулиці Пасічній близько 4 години ранку. Поліцію викликав мешканець будинку, на подвір’ї якого чоловік стріляв з пістолета. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як затримали чоловіка, який стріляв в повітря

До відділку зателефонував стурбований чоловік.

Він розповів, що у дворі будинку в якому він мешкає, невідомий чоловік декілька разів вистрілив у повітря.

Львів’янин додав, що, ймовірно, правопорушник стріляв з вогнепальної зброї.

На місце виклику одразу приїхали правоохоронці.

Там вони побачили п’яного чоловіка, який мав пістолет, що стріляє гумовими кулями.

37-річний львів’янин показав поліцейським дозвіл на зброю. Проте правоохоронці вилучили пістолет у правопорушника.



Поліцейські вилучили зброю у п'яного чоловіка / Фото поліції Львівщини

Що загрожує чоловікові

Поліцейські склали на чоловіка адмінпротокол за дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 51 до 119 гривень або громадські роботи терміном від 40 до 60 годин.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо анулювання дозволу львів’янина на носіння зброї.



На львів'янина склали протокол за хуліганство/ Фото поліції Львівщини