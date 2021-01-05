У Львові 5 січня водій позашляховика Mitsubishi Outlander збив жінку. Львів'янка отримала важкі травми, внаслідок яких загинула у кареті швидкої.

Аварія трапилась на вулиці Хуторівка близько 7:45. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як водій позашляховика збив пішохідку

На вулиці Хуторівка близько 7:45 водій позашляховика Mitsubishi Outlander, 59-річний львів'янин, збив жінку.

72-річна львів'янка отримала травми, які були несумісні з життям.

Жінка загинула в кареті швидкої медичної допомоги.



ДТП трапилась близько 7:45 на вулиці Хуторівка / Фото поліції Львівщини

Що загрожує водієві

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 8 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Водієві загрожує до 8 років за ґратами / Фото поліції Львівщини