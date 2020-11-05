У Львові на стоянці згоріли 2 автомобілі: фото
У Львові на парковці 5 листопада виникла пожежа. Вогонь знищив 2 автівки – Wolksvagen passat та Opel kadett.
Пожежа виникла на вулиці Шевченка близько 6 години ранку. Наразі правоохоронці встановлюють, чому загорілись автомобілі. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як виникла пожежа
- До пожежників близько 6 години ранку зателефонували стурбовані львів’яни. Вони розповіли, що на стоянці загорівся Wolksvagen passat.
- Рятувальники, не гаючи ні хвилини, виїхали на місце виклику.
- Коли надзвичайники приїхали, вони побачили, що вогонь вже повністю охопив Wolksvagen.
- Пожежа також розповсюдилась на Opel kadett, який стояв поруч.
- Надзвичайники почали гасити вогонь. До 6:27 пожежу повністю подолали.
- До ліквідації полум'я долучились 4 рятувальники та 1 одиниця спецтехніки.
Пожежа знищила 2 автомобілі / Фото ДСНС Львівщини
Що знищила пожежа
Вогонь знищив 2 автомобілі Wolksvagen passat та Opel kadett. Також пожежа пошкодила автівку Reno scenic, яка стояла поруч.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.
Причину пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини
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