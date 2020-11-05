У Львові на парковці 5 листопада виникла пожежа. Вогонь знищив 2 автівки – Wolksvagen passat та Opel kadett.

Пожежа виникла на вулиці Шевченка близько 6 години ранку. Наразі правоохоронці встановлюють, чому загорілись автомобілі. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як виникла пожежа

До пожежників близько 6 години ранку зателефонували стурбовані львів’яни. Вони розповіли, що на стоянці загорівся Wolksvagen passat.

Рятувальники, не гаючи ні хвилини, виїхали на місце виклику.

Коли надзвичайники приїхали, вони побачили, що вогонь вже повністю охопив Wolksvagen.

Пожежа також розповсюдилась на Opel kadett, який стояв поруч.

Надзвичайники почали гасити вогонь. До 6:27 пожежу повністю подолали.

До ліквідації полум'я долучились 4 рятувальники та 1 одиниця спецтехніки.



Пожежа знищила 2 автомобілі / Фото ДСНС Львівщини

Що знищила пожежа

Вогонь знищив 2 автомобілі Wolksvagen passat та Opel kadett. Також пожежа пошкодила автівку Reno scenic, яка стояла поруч.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.



Причину пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини