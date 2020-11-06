У Львові водійка Renault в’їхала у стовп та померла: фото
У Львові 6 листопада автівка Renault Laguna в’їхала в електроопору. 32-річна водійка отримала травми, які були несумісні з життям, та загинула на місці ДТП.
ДТП трапилась близько 1:30 на вулиці Хуторівка. Поліцейські встановлюють причину аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як сталась аварія
- Правоохоронці встановили, що 32-річна водійка Renault Laguna не впоралась з керуванням.
- ЇЇ автівка в’їхала в електроопору на вулиці Хуторівка.
- Львів’янка отримала травми, які були несумісні з життям.
- Жінка загинула на місці аварії.
Автівка львів'янки в'їхала в стовп близько 1:30 / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Слідчі намагаються встановити обставини події.
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