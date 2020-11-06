У Львові 6 листопада автівка Renault Laguna в’їхала в електроопору. 32-річна водійка отримала травми, які були несумісні з життям, та загинула на місці ДТП.

ДТП трапилась близько 1:30 на вулиці Хуторівка. Поліцейські встановлюють причину аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також На Львівщині водій Nissan в’їхав у дерево та загинув: фото Як сталась аварія Правоохоронці встановили, що 32-річна водійка Renault Laguna не впоралась з керуванням.

ЇЇ автівка в’їхала в електроопору на вулиці Хуторівка.

Львів’янка отримала травми, які були несумісні з життям.

Жінка загинула на місці аварії.

Автівка львів'янки в'їхала в стовп близько 1:30 / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Слідчі намагаються встановити обставини події.