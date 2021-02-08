У Львові знайшли тіло чоловіка з ранами на шиї: поліція розслідує вбивство – фото
Неподалік центру Львова в закинутій будівлі 7 лютого знайшли мертвого чоловіка. На його шиї виявили поранення, від яких він, ймовірно, загинув. Наразі правоохоронці розслідують вбивство загиблого та намагаються встановити його особу.
Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вбивці загрожує до 15 років за ґратами.
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Як знайшли тіло чоловіка
- Близько 18:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у закинутій будівлі на вулиці Замковій виявили чоловіка без ознак життя.
- За вказаною адресою негайно виїхали слідчі, криміналісти, кінологи, оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини.
- Медики, які також прибули на місце події, встановили, що смерть чоловіка могла настати внаслідок поранень у шию.
Тіло чоловіка знайшли неподалік центру Львова / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці намагаються встановити особи загиблого та вбивці.
Особливі прикмети загиблого
- вік 35 – 40 років;
- середнього зросту, худорлявої статури;
- волосся та борода руді з сивиною;
- був одягнений у куртку гірчичного кольору, сіру олімпійку, світлий светр, сині джинси та коричневі кеди.
На шиї чоловіка виявили рани / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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