Неподалік центру Львова в закинутій будівлі 7 лютого знайшли мертвого чоловіка. На його шиї виявили поранення, від яких він, ймовірно, загинув. Наразі правоохоронці розслідують вбивство загиблого та намагаються встановити його особу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вбивці загрожує до 15 років за ґратами. Цікаво На Львівщині чоловік побив друга до смерті та втік: його знайшли у Бердянську Як знайшли тіло чоловіка Близько 18:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у закинутій будівлі на вулиці Замковій виявили чоловіка без ознак життя.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчі, криміналісти, кінологи, оперативники карного розшуку та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Медики, які також прибули на місце події, встановили, що смерть чоловіка могла настати внаслідок поранень у шию. Важливо! Правоохоронці закликають усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановили особу загиблого, обставини злочину та зловмисника, причетного до вбивства, зголоситись на оперативну лінію 102.

Тіло чоловіка знайшли неподалік центру Львова / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці намагаються встановити особи загиблого та вбивці. Особливі прикмети загиблого вік 35 – 40 років;

середнього зросту, худорлявої статури;

волосся та борода руді з сивиною;

був одягнений у куртку гірчичного кольору, сіру олімпійку, світлий светр, сині джинси та коричневі кеди.

На шиї чоловіка виявили рани / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини