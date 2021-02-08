У Львові знайшли тіло чоловіка з ранами на шиї: поліція розслідує вбивство – фото

12:49

Неподалік центру Львова в закинутій будівлі 7 лютого знайшли мертвого чоловіка. На його шиї виявили поранення, від яких він, ймовірно, загинув. Наразі правоохоронці розслідують вбивство загиблого та намагаються встановити його особу.