У Львові знайшли тіло чоловіка з ранами на шиї: поліція розслідує вбивство – фото

Джерело:поліція Львівщини
Неподалік центру Львова в закинутій будівлі 7 лютого знайшли мертвого чоловіка. На його шиї виявили поранення, від яких він, ймовірно, загинув. Наразі правоохоронці розслідують вбивство загиблого та намагаються встановити його особу.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вбивці загрожує до 15 років за ґратами.
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Тіло чоловіка знайшли неподалік центру Львова / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці намагаються встановити особи загиблого та вбивці.
На шиї чоловіка виявили рани / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини