Цей інцидент трапився приблизно о 17 годині 18 травня на вулиці Шевченка. Сусіди сім'ї потерпілої розповіли журналістам, що її батьки зловживають алкоголем і ніде не працюють.

До теми У Львові дитина випала з вікна багатоповерхівки: фото

Що відомо про цю сім'ю

Потерпіла живе разом із 7-річним братиком і 38-річними батьками. Також із ними мешкає дідусь по татовій лінії, який теж безробітній.

На батька дівчинки кілька разів складали протоколи за насильство стосовно дружини. Це підтверджують дані судового реєстру.

Як з'ясували журналісти, у сімейства станом на 2020 рік були борги за комунальні послуги. Також у них були непогашені кредити в банку. Сім'ї іноді допомагають родичі з села, які передають домашні продукти.

У квартирі часто бувають гості. Ймовірно, це пов'язано зі зловживанням алкоголем. Інколи застілля переростають у бійки, які важко зупинити. Зокрема 10-річна дівчинка кілька разів викликала поліцію, бо її батьки билися.

Діти пропускають заняття у школі та скаржаться одноліткам, що недоїдають. Дівчина – дуже хороша дитина, завжди доглядає за молодшим братиком, гуляє з ним на вулиці, готує їсти,

– розповіла жителька будинку, де мешкає ця сім'я.

Що було відбувалось у той день

Ввечері, коли трапився трагічний випадок, 10-річна Галина хотіла погуляти на вулиці.

Тому, щоб піти, вона відпрошувалась у мами.

Однак матір сказала дівчинці, що не відпустить її надвір, оскільки треба вивчити молитву до першого причастя.

Після цього дівчинка пішла у кімнату та, ймовірно, вистрибнула з вікна.

Який стан дитини зараз

Заступник головного лікаря міської дитячої лікарні Федір Осим розповів, що її аже перевели з реанімації у нейрохірургічне відділення. У неї діагностували струс мозку та підозру на перелом хребців поперекового відділу хребта.

19 травня їй проведуть КТ, щоб уточнити діагноз. Зараз дівчинка перебуває у свідомості, а також може рухатись. Її стан медики оцінюють як середньої важкості. Вони ставлять позитивні прогнози на одужання.

Інший випадок Трагедія у Львові: з вікна багатоповерхівки випала 2-річна дитина

Що загрожує батькам

Правоохоронці відкрили провадження про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Якщо вину батьків доведуть, їм загрожує від 2 до 5 років в'язниці.