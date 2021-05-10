Трагедія у Львові: з вікна багатоповерхівки випала 2-річна дитина

Вранці 10 квітня у Львові з вікна 8 поверху багатоповерхівки випала дитина. Трагедія сталася на вулиці Шевченка, що у Шевченківському районі Львова.
На жаль, дитина отримала травми, що були несумісні із життям. 2-річна дівчинка загинула на місці.
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Поліцейські отримали повідомлення приблизно о 8:30. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Як встановили правоохоронці, 2-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху.
Зараз на місці працюють співробітники відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції, правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Правоохоронці Львівщини вкотре закликають: не залишайте маленьких дітей без нагляду навіть на короткий час,
– наголосили у Нацполіції.
Як вберегти дитину від падіння з вікон
- Відсуньте від вікон дивани, столи, стільці та інші предмети інтер'єру, які дитина може використовувати як сходинку.
- Не заохочуйте дітей гратися на підвіконні. Москітна сітка створює ілюзію безпеки. Насправді вона не витримає вагу дитини.
- Не показуйте через вікно, тримаючи на руках дитину, як тато йде на роботу, пролетіла пташечка чи пробігла собачка.
- Установіть на вікно ручку із замком: установка займе лише хвилину.