У Львові зіткнулись Volkswagen та Honda: 20-річний водій у лікарні – відео автотрощі
У Львові 10 листопада трапилась ДТП – зіткнулись автівки Volkswagen та Honda. Внаслідок аварії постраждав 20-річний водій. Його відвезли у лікарню.
Аварія сталась на вулиці Кульпарківській о 23:25. Наразі обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась аварія
- За кермом Volkswagen перебував 20-річний водій.
- Не впоравшись з керуванням, він в’їхав в автомобіль Honda, яким кермував також 20-річний житель Львова.
- Внаслідок ДТП водій Volkswagen сильно травмувався. Його відвезли до лікарні.
Дивіться відео моменту ДТП:
Поліція розслідує обставини аварії
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості.
Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють обставини ДТП.
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