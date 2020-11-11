У Львові 10 листопада трапилась ДТП – зіткнулись автівки Volkswagen та Honda. Внаслідок аварії постраждав 20-річний водій. Його відвезли у лікарню.

Аварія сталась на вулиці Кульпарківській о 23:25. Наразі обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Читайте також Загинув 30-річний водій: у Львові трапилась жахлива ДТП – фото

Як трапилась аварія

За кермом Volkswagen перебував 20-річний водій.

Не впоравшись з керуванням, він в’їхав в автомобіль Honda, яким кермував також 20-річний житель Львова.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen сильно травмувався. Його відвезли до лікарні.

Дивіться відео моменту ДТП:

Поліція розслідує обставини аварії

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості.

Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють обставини ДТП.