Правоохоронці подякували 11-річній львів'янці, яка допомогла затримати злодія. Зловмисник намагався пограбувати дівчинку. Проте вона не розгубилась й разом з перехожими передала його у руки поліцейських.

Невдовзі суд обере зловмиснику покарання. Чоловікові загрожує до 6 років у в'язниці.

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Грабіжник вирвав телефон з рук дівчинки

Інцидент трапився біля зупинки громадського транспорту на вулиці Джорджа Вашингтона.

Зловмисник підійшов до дівчинки ззаду та вирвав з її рук телефон.

Після цього він штовхнув дитину на землю та почав втікати.

Проте дівчинка не розгубилася та кинулася наздоганяти чоловіка.

Вона разом з перехожими затримала чоловіка та передала його працівникам поліції.

Як встановили правоохоронці, дівчинку намагався пограбувати 36-річний львів'янин



11-річна львів'янка затримала злодія / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці віддячили дівчинці

Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. За грабіж, поєднаний з насильством, зловмиснику загрожує від 4 до 6 років за ґратами. Слідчі скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Невдовзі суддя обере підозрюваному покарання.

Співробітники відділу поліції №2 Львівського райуправління поліції запросили дівчинку до себе в гості. Правоохоронці подякували юній львів'янці за сміливість, показали, як працюють поліцейські, та подарували м’яку іграшку.