У Львові 11-річна дівчинка затримала грабіжника: фото

Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці подякували 11-річній львів'янці, яка допомогла затримати злодія. Зловмисник намагався пограбувати дівчинку. Проте вона не розгубилась й разом з перехожими передала його у руки поліцейських.
Невдовзі суд обере зловмиснику покарання. Чоловікові загрожує до 6 років у в'язниці.
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11-річна львів'янка затримала злодія / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. За грабіж, поєднаний з насильством, зловмиснику загрожує від 4 до 6 років за ґратами. Слідчі скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Невдовзі суддя обере підозрюваному покарання.
Співробітники відділу поліції №2 Львівського райуправління поліції запросили дівчинку до себе в гості. Правоохоронці подякували юній львів'янці за сміливість, показали, як працюють поліцейські, та подарували м’яку іграшку.