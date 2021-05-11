Через прорив на теплотрасі частина Львова залишилась без гарячої води: адреси

ЛМКП "Львівтеплоенерго" 11 травня ліквідовуватиме прорив на тепловій мережі у Сихівському районі. Тож будинки на понад 20 вулицях Львова тимчасово залишаться без гарячої води.
Причина відключення води – ліквідація пориву на тепловій мережі в Сихівському районі. Водопостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде гарячої води з 11:00 до 17:00
- вулиця Антоненка-Давидовича – будинки № 1, 3, 7, 9;
- вулиця Антонича – будинки № 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32;
- вулиця Вернадського – будинки № 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42;
- вулиця Полуботка – будинки № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
- вулиця Довженка – будинки № 1, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22;
- вулиця Драгана – будинки № 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30;
- вулиця Зубрівська – будинки № 7а, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 36а;
- вулиця Кавалерідзе – будинки № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 9a, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21;
- вулиця Коломийська – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 23;
- вулиця Кос-Анатольського – будинки № 4, 14, 16, 18, 22;
- вулиця Манастирського – будинки № 2, 3, 3а, 5, 7;
- вулиця Морозна – будинки № 8, 12, 14, 19, 19а, 21а, 21, 27, 31, 37, 39;
- вулиця Освицька – будинки № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
- вулиця Сихівська – будинки № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30;
- вулиця Скрипника – будинки № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29а, 31, 31а, 39;
- вулиця Трильовського – будинки № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8а, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33;
- вулиця Хоткевича – будинки № 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;
- вулиця Хуторівка – будинки № 30, 32, 34, 36, 40, 42;
- проспект Червоної Калини – будинки № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 61, 63, 63а, 64, 65, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85а, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135;
- вулиця Чукаріна – будинки № 1, 1а, 1б, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
- ДНЗ № 44, 17,183, 179, 78, 181, 175, 176, 40, 130;
- "Еколенд";
- СШ № 1, 13, 72;
- "Первоцвіт";
- ЦДТ(ПНЗ) вулиця Хуторівка, 28А;
- ліцей на вулиці Хоткевича, 16;
- "Оріана";
- "Дивоцвіт".