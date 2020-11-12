У Львові 11 листопада 64-річний водій в'їхав у електроопору біля пішохідного переходу. Перехожі думали, що йому потрібна допомога, а він просто сидів з закритими очима, бо був дуже п'яний.

Інцидент трапився ввечері на вулиці Городоцькій. Водій протаранив стовп біля пішохідного переходу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як чоловік в’їхав у стовп

Небайдужі львів'яни зателефонували до поліції.

Вони розповіли, що на Городоцькій трапилась ДТП – Daewoo Lanos в'їхав у електроопору біля пішохідного переходу. Чоловік, ймовірно, був без свідомості та потребував допомоги.

Правоохоронці виїхали на місце виклику. Там вони побачили автівку, водій якої сидів з закритими очима й головою сперся на вікно.

Поліцейські негайно відчинили двері, щоб допомогти чоловікові, але побачили, що львів'янин просто був дуже п'яний.

На передньому сидінні авто лежала порожня пляшка від горілки.

64-річний чоловік поводився неадекватно – кричав, лаявся та розмахував руками.

Він відмовився від перевірки на алкоголь.



На передньому сидінні лежала порожня пляшка від горілки / Фото Патрульної поліції Львівщини

Водій вже не вперше сідає п'яним за кермо

Патрульні побачили у базі даних, що на водія у червні склали протокол за керування в стані сп'яніння. Наразі рішення щодо того протоколу немає, бо триває апеляція.

Правоохоронці оформили на чоловіка 2 протоколи – за керування автівкою в стані сп'яніння та за порушення ПДР, що призвело до ДТП. Також патрульні винесли постанову про відсутність необхідних документів для керування машиною.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.



Водій врізався в стовп біля пішохідного переходу / Фото Патрульної поліції Львівщини



Чоловік сідає за кермо п'яним не вперше / Фото Патрульної поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини