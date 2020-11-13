У Львові 12 листопада 69-річний чоловік випав з автобуса. Він отримав травми, які були несумісні з життям. Чоловік помер на місці події.

Інцидент трапився близько 17:40 на вулиці Грінченка. Чоловік помер до приїзду медиків. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Департаменту цивільного захисту ЛОДА. Читайте також У Львові п'яний водій без прав врізався в стовп: фото Як чоловік випав з автобуса 69-річний житель села Зашків випав з автобуса під час відкривання дверей.

Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям, і загинув на місці.

Автобус з місця ДТП поїхав.

У поліції наразі не мають інформації щодо автобуса, з якого випав чоловік, та щодо водія.

Чоловік випав з автобуса близько 17:40 / Фото "Варта1" Поліцейські проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини події.

Правоохоронці встановлюють обставини події / Фото "Варта1"