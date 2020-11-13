У Львові 12 листопада водій "Таврії" збив 2 людей на пішохідному переході – 11-річного хлопчика та його 17-річну сестру. Чоловік втік з місця ДТП. Тепер його шукають правоохоронці.

Аварія трапилась близько 17:40 на перехресті вулиць Лінкольна та Миколайчука. Діти переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, коли водій наїхав на них. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як водій збив дітей на переході

11-річний хлопчик разом зі своєю 17-річною сестрою переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.

Водій "Таврії" не пригальмував, коли побачив дітей, та наїхав на них.

Чоловік втік з місця аварії, не зупиняючись.

ДТП потрапило на камери відеоспостереження.

На відео видно, як чоловік збив дітей. Після аварії дівчина встала та побігла на допомогу своєму брату.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав перелом ключиці. Його відвезли до лікарні.

Дивіться відео, як "Таврія" збила 2 дітей на переході:

Поліція розшукує зловмисника

Поліція поки не має інформації щодо водія, який збив дітей на пішохідному переході. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років умовного ув'язнення з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та особу водія-втікача.