У Львові вночі 13 листопада загорілась автівка Audi A4. Вогонь вщент знищив автомобіль, який власник припаркував під будинком на Підзамче.

Пожежа трапилась близько 1:22 на вулиці Баронча. Наразі причини займання автомобіля встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як загорілась автівка Audi A4

Небайдужі львів'яни зателефонували до надзвичайників та розповіли, що на вулиці Баронча біля будинку горить машина.

Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику.

Там вони побачили, що вогонь вже повністю охопив автомобіль.

Надзвичайники почали гасити пожежу.

Близько 1:36 рятувальники локалізували вогонь, а вже через 17 хвилин полум'я повністю загасили.

До ліквідації пожежі долучились 8 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.



Пожежа виникла близько 1:22 / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі згоріли моторний відсік та 4 колеса автомобіля. Також вогонь пошкодив фарбу автівки та її салон. Проте у ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Наразі причину та обставини виникнення займання в автівці встановлюють правоохоронці.



Вогонь гасили 8 надзвичайників / Фото ДСНС Львівщини



Пожежа знищила моторний відсік та колеса / Фото ДСНС Львівщини



Вогонь пошкодив салон автівки / Фото ДСНС Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини пожежі / Фото ДСНС Львівщини