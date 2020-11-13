У Львові на вулиці вщент згоріла Audi A4: фото згарища
У Львові вночі 13 листопада загорілась автівка Audi A4. Вогонь вщент знищив автомобіль, який власник припаркував під будинком на Підзамче.
Пожежа трапилась близько 1:22 на вулиці Баронча. Наразі причини займання автомобіля встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як загорілась автівка Audi A4
- Небайдужі львів'яни зателефонували до надзвичайників та розповіли, що на вулиці Баронча біля будинку горить машина.
- Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику.
- Там вони побачили, що вогонь вже повністю охопив автомобіль.
- Надзвичайники почали гасити пожежу.
- Близько 1:36 рятувальники локалізували вогонь, а вже через 17 хвилин полум'я повністю загасили.
- До ліквідації пожежі долучились 8 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.
Пожежа виникла близько 1:22 / Фото ДСНС Львівщини
Що постраждало внаслідок пожежі
Внаслідок пожежі згоріли моторний відсік та 4 колеса автомобіля. Також вогонь пошкодив фарбу автівки та її салон. Проте у ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
Наразі причину та обставини виникнення займання в автівці встановлюють правоохоронці.
Вогонь гасили 8 надзвичайників / Фото ДСНС Львівщини
Пожежа знищила моторний відсік та колеса / Фото ДСНС Львівщини
Вогонь пошкодив салон автівки / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини пожежі / Фото ДСНС Львівщини
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