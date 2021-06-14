У Львові 14 червня понад 20 вулиць залишаться без світла: адреси

Фахівці "Львівобленерго" 14 червня проводитимуть роботи на електромережах міста. Тож понад 20 вулиць у Львові тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Березова – всі будинки;
- вулиця Лобачевського – будинки № 1 – 17;
- вулиця Гайдамацька – будинки № 8 – 18;
- вулиця Замарстинівська – будинки № 42 – 48;
- вулиця Біберовича – будинки № 1 – 20;
- вулиця Розлога – всі будинки;
- вулиця Лучкая – всі будинки;
- вулиця Світла – всі будинки;
- вулиця Шевченка – будинки № 272 – 314;
- вулиця Чикаленка – будинки № 32 – 42;
- вулиця Іванюти – всі будинки;
- вулиця 4-а Білогорська – всі будинки;
- вулиця Смакули – всі будинки;
- Щирецька – всі будинки;
- вулиця Садова – будинки № 2, 2а;
- вулиця Горбачевського – будинки № 16 – 24;
- вулиця Кастелівка – будинки № 40, 42;
- вулиця Сахарова – будинки № 42 – 52;
- вулиця Метрологічна – будинки № 12 – 16;
- вулиця Стрийська – будинки № 31, 78 – 86 а, б, в;
- вулиця Сахарова – будинки № 78 – 80;
- 3-й Скнилівський провулок – всі будинки;
- 4-й Скнилівський провулок – всі будинки;
- 5-й Скнилівський провулок – всі будинки.