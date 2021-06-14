У Львові 14 червня понад 20 вулиць залишаться без світла: адреси

14 червня 2021 , 11:14
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Джерело:

"Львівобленерго"

Фахівці "Львівобленерго" 14 червня проводитимуть роботи на електромережах міста. Тож понад 20 вулиць у Львові тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Березова – всі будинки;
  • вулиця Лобачевського – будинки № 1 – 17;
  • вулиця Гайдамацька – будинки № 8 – 18;
  • вулиця Замарстинівська – будинки № 42 – 48;
  • вулиця Біберовича – будинки № 1 – 20;
  • вулиця Розлога – всі будинки;
  • вулиця Лучкая – всі будинки;
  • вулиця Світла – всі будинки;
  • вулиця Шевченка – будинки № 272 – 314;
  • вулиця Чикаленка – будинки № 32 – 42;
  • вулиця Іванюти – всі будинки;
  • вулиця 4-а Білогорська – всі будинки;
  • вулиця Смакули – всі будинки;
  • Щирецька – всі будинки;
  • вулиця Садова – будинки № 2, 2а;
  • вулиця Горбачевського – будинки № 16 – 24;
  • вулиця Кастелівка – будинки № 40, 42;
  • вулиця Сахарова – будинки № 42 – 52;
  • вулиця Метрологічна – будинки № 12 – 16;
  • вулиця Стрийська – будинки № 31, 78 – 86 а, б, в;
  • вулиця Сахарова – будинки № 78 – 80;
  • 3-й Скнилівський провулок – всі будинки;
  • 4-й Скнилівський провулок – всі будинки;
  • 5-й Скнилівський провулок – всі будинки.
Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".
Автор: Ольга Котів