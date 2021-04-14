Майже 20 львівських вулиць 14 квітня тимчасово залишаться без газопостачання. Подачу газу припинять через проведення ремонтних робіт.

Причина припинення газопостачання – проведення невідкладних робіт на підземному газопроводі. Роботи проводитимуть з 10:00 до 17:00.

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На яких вулицях у Львові припинять газопостачання 14 квітня

вулиця Меблярська – будинки № 7, 9, 14, 16, 18, 19;

вулиця Зелена – будинки № 107, 113, 115, 115а, 115ж, 115д, 119, 125, 127, 130, 140, 144, 152, 154, 156, 158, 166, 172, 176, 182, 198, 198а, 200, 204а, 204б, 204в;

вулиця Дністерська – будинки № 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23;

вулиця Білоцерківська – будинки № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8, 10;

вулиця Дунайська – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 14б, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32;

вулиця Орлина – будинки № 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а;

вулиця Раковського – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 23;

вулиця Липова Алея – будинки № 1, 5, 5а, 5б, 7, 9, 11;

вулиця Вигін – будинки № 1, 3, 20, 22, 26;

вулиця Радість – будинки № 1а, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 10а;

вулиця Свидницького – будинки № 28а, 28б, 30, 32, 32а;

вулиця Довга – будинки № 30а, 31, 35, 42, 44, 52, 91;

вулиця Хлібна – будинки № 4, 4а;

вулиця Врубеля – будинки № 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 40, 42;

вулиця Керченська – будинки № 7, 7а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а;

вулиця Жасминова – будинки № 5, 5а, 9;

вулиця Кримська – будинки №26, 107;

вулиця Бучми – будинок №22.

Зверніть увагу! Інформацію про інші відключення газопостачання у Львові можна дізнатись на сайті "Львівгазу".