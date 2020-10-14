З нагоди Дня захисника України 14 жовтня на Личаківському кладовищі у Львові вшанували пам’ять героїв, які загинули за незалежність нашої країни. На Марсовому полі духовенство проголосило екуменічну молитву, яку очолив владика Степан (Сус).

До вшанування загиблих українських захисників долучились мер Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною, заступник мера з питань розвитку Андрій Москаленко та радники міського голови Андрій Шевців та Тетяна Науменко. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як відбувалась церемонія вшанування загиблих героїв

На церемонії вшанування загиблих героїв владика Степан (Сус) проголосив промову.

Сьогодні ми є на місці, де спочивають Герої, про яких ми знаємо не з книжок, не з історії України. Часто це наші друзі, наші знайомі. Ми знаємо їх з нашого життя, знаємо з наших вулиць, наших будинків. Це наші сусіди, це ті, кого ми називали й називаємо просто словом "брате",

– заявив священнослужитель.



До вшанування загиблих героїв долучились мер Львова та його дружина / Фото Львівської міськради

Українські захисники – приклад мужності для кожної людини

Владика додав, що загиблі захисники є прикладом для кожного українця. Адже вони віддали своє життя з "любові до життя інших".

"Вони не побоялися у різний свій вік, хтось навіть у 20 років, віддати своє життя з любові до життя інших. І ми за них молимося, згадуємо їхню пам’ять і хочемо бути хоч трішки схожими на них у своїх вчинках, думках, поведінці, обіцянках", – додав Сус.



На Марсовому полі духовенство проголосило екуменічну молитву / Фото Львівської міськради

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Владика подякував родинам українських захисників.

Дякуємо, батьки, дружини, діти, за те, що подарували нашій країні сучасних Героїв, які є для нас усіх прикладом. Бо сьогодні ми черпаємо цей приклад у своє життя, аби хоч трішки бути схожими на них. Слава Україні,

— сказав владика.