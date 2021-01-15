У Львові 14 січня трапилась пожежа в одній з квартир 2-поверхового будинку. З дверей та вікон квартири вибивався густий дим. У кімнаті згоріли майже усі речі господарів.

Пожежа виникла близько 19:33 у будинку на вулиці Ярослава Мудрого. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини виникнення займання у квартирі. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як гасили пожежу

Близько 19:33 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ярослава Мудрого.

Загорілась квартира на 2 поверсі 2-поверхового будинку.

На місце виклику негайно виїхали рятувальники.

Коли вогнеборці приїхали, з вікон квартири вже вибивався густий дим.

Не гаючи часу, надзвичайники почали гасити вогонь.

О 19:52 вогнеборці локалізували пожежу, а о 19:55 – її повністю ліквідували.

Вогонь знищив речі господарів на площі 2 квадратних метри.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини виникнення займання з’ясовують правоохоронці.

Дивіться відео, як надзвичайники гасили пожежу: