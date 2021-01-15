У Львові трапилась нищівна пожежа у 2-поверхівці: відео
У Львові трапилась пожежа у 2-поверхівці / ДСНС Львівщини
У Львові 14 січня трапилась пожежа в одній з квартир 2-поверхового будинку. З дверей та вікон квартири вибивався густий дим. У кімнаті згоріли майже усі речі господарів.
Пожежа виникла близько 19:33 у будинку на вулиці Ярослава Мудрого. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини виникнення займання у квартирі. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як гасили пожежу
- Близько 19:33 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ярослава Мудрого.
- Загорілась квартира на 2 поверсі 2-поверхового будинку.
- На місце виклику негайно виїхали рятувальники.
- Коли вогнеборці приїхали, з вікон квартири вже вибивався густий дим.
- Не гаючи часу, надзвичайники почали гасити вогонь.
- О 19:52 вогнеборці локалізували пожежу, а о 19:55 – її повністю ліквідували.
- Вогонь знищив речі господарів на площі 2 квадратних метри.
- До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
- Причини та обставини виникнення займання з’ясовують правоохоронці.
Дивіться відео, як надзвичайники гасили пожежу:
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