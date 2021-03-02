Неповнолітній син власника "Оксі Банку" та ексдепутата фракції "Партії регіонів" у Львівській облраді Олега Баляша опублікував у тіктоці відео своєї швидкісної їзди за кермом Porsche нічним Львовом. Батько 15-річного хлопця заявляє, що не впевнений, що на відео саме його син.

Відео небезпечної їзди Романа Баляша викликало чималий резонанс у соцмережах. Батько хлопця пообіцяв провести з ним виховну бесіду.

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Як Роман Баляш влаштував перегони нічним Львовом

Тікток-відео небезпечної їзди на Porsche, за кермом якого перебував Роман Баляш, опублікували на сторінці "Свято грибів і форелів" у твітері. У тіктоці воно вже встигло набрати майже 40 тисяч переглядів. Проте після появи ролику у твіттері Баляш-молодший його видалив.

На відео видно, як підліток за кермом Porsche на великій швидкості мчить проспектом Чорновола у Львові. Баляш-молодший повністю ігнорує правила дорожнього руху – він не зупиняється навіть на червоний сигнал світлофора.

Рома Баляш роздає по нічному Львову,

– сказав товариш хлопця на відео.

Достеменно невідомо, коли саме зняли цей ролик, адже дату публікації не вказали. Проте, зважаючи на зелені дерева обабіч, ймовірно, його знімали влітку або на початку осені.

Дивіться відео, як Роман Баляш їздив нічним Львовом на Porsche:

Цікаво! Роман Баляш уже неодноразово сідав за кермо автівки. Зокрема, на тікток-сторінці хлопця є ще одне відео, яке зняли у серпні 2020 року, де він керує автомобілем. А на сторінці підлітка у "ВКонтакте" є фото, датоване 2017 роком, де він позує за кермом Lexus.

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Що розповів батько підлітка

Батько підлітка, Олег Баляш, запевняє, що не дозволяє синові керувати автомобілем. Він підтвердив, що у його дружини дійсно є автомобіль Porsche Cayenne. Проте чоловік розповів, що салон цієї автівки відрізняється від того, що на відео.

У мого сина немає прав і немає машини. За кермом він не їздить. Я про це перший раз чую. В нас машини він немає, на машині ніякій він фізично їздити не може. В нас є охорона, й охорона його точно нікуди з подвір'я не випустить на автомобілі, навіть якщо нас немає. Але ми, в принципі, контролюємо дитину, то якийсь фейк,

– заявив Баляш.

Львівський банкір додав, що не впізнає свого сина на відео. Проте пообіцяв провести з ним виховну бесіду.

"Мені так тяжко збоку сказати, то в шапці дитина. Риси якісь схожі, мені тяжко, я не можу ідентифікувати", – зазначив Баляш.

Чоловік додав, що він не хоче, щоб його син так швидко дорослішав. Тому поки Баляш не вчить підлітка кермувати автомобілем.

"На права він ще не здає. Буде йому 18 років, здасть на права, тоді можна буде сідати за кермо. Я взагалі категорично проти того і я того не підтримую", – підсумував Баляш.

Зверніть увагу! У патрульній поліції Львівщини розповіли, що правоохоронці не можуть притягнути до відповідальності Романа Баляша, адже немає офіційної заяви про порушення правил дорожнього руху.

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