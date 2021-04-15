У Львові 15 квітня трапилась ДТП за участю військового автобуса та легковика. Аварія паралізувала рух трамваїв. Проте, на щастя, ніхто не постраждав.

Аварія трапилась близько 7:40 на перехресті вулиць Сахарова та Княгині Ольги. Через ДТП тут утворився великий затор. До теми На смерть збив 13-річну дівчинку на переході: суд не каратиме водія дрогобицької маршрутки Військовий автобус в'їхав у легковик Близько 7:40 на перехресті вулиць Сахарова та Княгині Ольги у Львові зіштовхнулись військовий автобус та легковик.

Аварія паралізувала рух трамваїв – вони не курсували.

На щастя, ніхто не постраждав.

Водіям радять оминати місце ДТП, щоб не потрапити у затор, адже там не працюють світлофори. Зверніть увагу! У Києві 10 квітня пасажирський автобус № 220 потрапив у ДТП. Спершу він врізався у стовп, а потім зіштовхнувся з автомобілем.

У Львові зіштовхнулись легковик та автобус з військовими / Фото "Варта 1"

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав / Фото "Варта 1"