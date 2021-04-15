У Львові автобус з військовими потрапив в аварію: фото
У Львові трапилась ДТП за участю військового автобуса і легковика / "Варта1"
У Львові 15 квітня трапилась ДТП за участю військового автобуса та легковика. Аварія паралізувала рух трамваїв. Проте, на щастя, ніхто не постраждав.
Джерело:"Варта 1"
Аварія трапилась близько 7:40 на перехресті вулиць Сахарова та Княгині Ольги. Через ДТП тут утворився великий затор.
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Військовий автобус в'їхав у легковик
- Близько 7:40 на перехресті вулиць Сахарова та Княгині Ольги у Львові зіштовхнулись військовий автобус та легковик.
- Аварія паралізувала рух трамваїв – вони не курсували.
- На щастя, ніхто не постраждав.
- Водіям радять оминати місце ДТП, щоб не потрапити у затор, адже там не працюють світлофори.
У Львові зіштовхнулись легковик та автобус з військовими / Фото "Варта 1"
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав / Фото "Варта 1"
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