У Львові автобус з військовими потрапив в аварію: фото

Джерело:"Варта 1"
У Львові 15 квітня трапилась ДТП за участю військового автобуса та легковика. Аварія паралізувала рух трамваїв. Проте, на щастя, ніхто не постраждав.
Аварія трапилась близько 7:40 на перехресті вулиць Сахарова та Княгині Ольги. Через ДТП тут утворився великий затор.
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У Львові зіштовхнулись легковик та автобус з військовими / Фото "Варта 1"
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав / Фото "Варта 1"