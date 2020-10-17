У Львові 16 жовтня затримали 35-річного громадянина Туреччини. Він причетний до організації переправлення нелегальних мігрантів через українсько-угорський кордон.

У січні 2019 року іноземець намагався переправити через кордон сімох громадян Туреччини. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

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Затримання провели офіцери Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Нацполіції. Громадянину Туреччини вже оголосили про підозру за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон".

Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

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