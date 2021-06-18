Інцидент трапився на вулиці Сигнівка. Чоловік випав з 5 поверху будинку №7.

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Львів'янин випав з вікна багатоповерхівки

Медикам швидкої допомоги о 21:38 надійшло повідомлення про нещасний випадок.

На вулиці Сигнівка з вікна 5 поверху випав 53-річний чоловік.

Внаслідок інциденту постраждалий вижив.

Його госпіталізували у важкому стані.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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