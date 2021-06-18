У Львові з вікна 5 поверху випав чоловік

18 червня 2021 , 12:37
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Джерело:

Гаряча лінія міста Львова

З вікна багатоповерхівки 17 червня випав чоловік. На щастя, львів'янин вижив. Проте він отримав важкі травми.

Інцидент трапився на вулиці Сигнівка. Чоловік випав з 5 поверху будинку №7.

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Львів'янин випав з вікна багатоповерхівки

  • Медикам швидкої допомоги о 21:38 надійшло повідомлення про нещасний випадок.
  • На вулиці Сигнівка з вікна 5 поверху випав 53-річний чоловік.
  • Внаслідок інциденту постраждалий вижив.
  • Його госпіталізували у важкому стані.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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Автор: Ольга Котів