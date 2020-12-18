У Львові продовжують ремонтувати та замінювати водопроводи. Тому 18 грудня у Личаківському та Шевченківському районах Львова на деяких вулицях тимчасово не буде води.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Глинянський Тракт та Шевченка. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу". Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 18 грудня На яких вулицях вимкнуть воду в Личаківському районі з 10:00 до 17:00 вулиця Глинянський Тракт – будинки № 153а, 153, 161г. На яких вулицях вимкнуть воду в Шевченківському районі з 11:00 до 16:00 вулиця Кирилівська – всі будинки;

вулиця Моринецька – всі будинки;

вулиця Татарбунарська – всі будинки;

вулиця Шевченка – будинки № 132, 134, 134а, 136, 136, 138, 140, 140а, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 152, 154, 154б. Після закінчення ремонту спеціалісти "Львівводоканалу" промиватимуть водопровідну мережу. Тому в той час можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших аварійних та планових відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".