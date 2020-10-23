У Львові 23 жовтня правоохоронці затримали двох 19-річних хлопців. Ймовірно, саме вони обікрали продуктовий магазин, у якиму зник лише дорогий алкоголь.

Інцидент трапився на вулиці Суботівській близько 4:30. До поліції зателефонував львів'янин, який побачив, як грабують магазин. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як шукали зловмисників

Небайдужий чоловік побачив 2 підозрілих хлопців, які, ймовірно, грабували магазин. Саме тому він зателефонував у відділок.

На місце виклику за кілька хвилин приїхали патрульні.

Правоохоронці побачили біля підвалу пляшки з елітним алкоголем та цінниками з магазину. Патрульні вирушили на пошуки грабіжників.



Зловмисники виламали двері до магазину / Фото Патрульної поліції Львівщини

Хлопці почали нервувати, коли побачили патрульних

Правоохоронці побачили 2 чоловіків. Вони були схожі за описом на тих грабіжників, яких побачив львів'янин, що викликав поліцію. Двоє 19-річних львів'ян почали помітно нервувати, коли побачили поліцейських. Хлопці плуталися в поясненнях.

Неподалік на вулиці Широкій патрульні побачили магазин з виламаними вхідними дверима. Біля входу стояли ящики з віскі та вином.

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19-річні хлопці плутались в показах / Фото Патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці розслідують цей злочин

Попередня вартість збитків, які грабіжники завдали магазину, – 4800 гривень.

Наразі правоохоронці продовжують розслідувати цей злочин.



Патрульні знайшли дорогий алкоголь біля підвалу / Фото Патрульної поліції Львівщини



Наразі правоохоронці розслідують злочин / Фото Патрульної поліції Львівщини