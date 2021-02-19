У Львові 19 лютого на низці вулиць вимикатимуть воду / 24 канал

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож 19 лютого деякі вулиці у Львові тимчасово залишаться без водопостачання.