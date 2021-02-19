У Львові 19 лютого через ремонт водопроводів вимикатимуть воду: список вулиць
У Львові 19 лютого на низці вулиць вимикатимуть воду / 24 канал
Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож 19 лютого деякі вулиці у Львові тимчасово залишаться без водопостачання.
Джерело:"Львівводоканал"
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулиці Залізничній. Водопостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде води з 13:00 до 17:00
- вулиця Залізнична – всі будинки;
- вулиця Затишна – всі будинки;
- вулиця Степанівни – всі будинки;
- вулиця Стороженка – всі будинки;
- вулиця Чоловського – всі будинки;
- вулиця Шараневича – всі будинки;
- вулиця Щекавицька – всі будинки;
- вулиця Ясна – всі будинки.
Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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