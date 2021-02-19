У Львові 19 лютого через ремонт водопроводів вимикатимуть воду: список вулиць

Джерело:"Львівводоканал"
Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож 19 лютого деякі вулиці у Львові тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулиці Залізничній. Водопостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво Нарешті без опадів: прогноз погоди у Львові та області на 19 лютого
Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".