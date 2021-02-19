У Львові 19 лютого через ремонт водопроводів вимикатимуть воду: список вулиць

19 лютого 2021 , 13:34
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Джерело:

"Львівводоканал"

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож 19 лютого деякі вулиці у Львові тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулиці Залізничній. Водопостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові не буде води з 13:00 до 17:00

  • вулиця Залізнична – всі будинки;
  • вулиця Затишна – всі будинки;
  • вулиця Степанівни – всі будинки;
  • вулиця Стороженка – всі будинки;
  • вулиця Чоловського – всі будинки;
  • вулиця Шараневича – всі будинки;
  • вулиця Щекавицька – всі будинки;
  • вулиця Ясна – всі будинки.

Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".