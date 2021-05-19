У Львові службове авто "Ензиму" врізалось у стовп: один з працівників загинув – відео

На вулиці Луганській у Львові 19 травня службове авто "Компанії Ензим" потрапило у ДТП. Водієві під час руху стало погано й він в'їхав у стовп. На жаль, чоловік загинув.
Аварія трапилась об 11:58 на розвороті вулиці Луганської. Водій перед роботою пройшов передрейсовий огляд – усі показники були у нормі.
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Чоловікові стало погано під час руху
- У "Компанії Ензим" розповіли, що 19 травня внаслідок ДТП загинув один з їхніх працівників – водій Іван Мудрик.
- Аварія трапилась розвороті вулиці Луганської поблизу вулиці Стрийської.
- За попередніми даними, водієві стало погано під час руху.
- Він не впорався з керуванням та в'їхав у стовп.
- На жаль, чоловік помер.
- Відомо, що в службовому автомобілі компанії також перебували пасажири.
- Внаслідок ДТП троє людей отримали незначні травми.
- Наразі вони проходять обстеження у лікарні.
Дивіться відео моменту ДТП:
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Зранку водій пройшов передрейсовий огляд
Іван Мудрик о 7:56, на початку робочого дня, пройшов передрейсовий огляд. Усі показники були в нормі, тож лікар допустив його до роботи.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного та співпереживаємо їхнє горе. Вічна пам'ять!
– повідомили в "Ензимі".
У компанії розповіли, що їхньому співробітнику було лише 56 років. Він працював в "Ензимі" з 2009 року. У поліції Львівщини поки не прокоментували ДТП, у яку потрапив службовий автомобіль компанії.