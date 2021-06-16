У Львові через свята не працюватимуть 2 центри вакцинації: де робитимуть щеплення

На Львівщині у зв'язку зі святом медичних працівників та Трійцею 19 червня центри вакцинації працюватимуть за зміненим графіком. У Львові щеплення від коронавірусу робитимуть лише в одному центрі.

На Львівщині 19 червня працюватиме 6 центрів вакцинації. На минулих вихідних в області щеплення робили у 8 центрах.

До теми Реєстрація у "Дії" тепер необов'язкова: як у Львові працюватимуть центри вакцинації

Через свята змінили графік роботи центрів вакцинації

На Львівщині через святкування Дня медпрацівників та Трійці графік роботи центрів вакцинації змінили. Загалом в області 19 червня щеплення можна буде зробити в 6 центрах – у Львові, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді та Новояворівську.

Як 19 червня працюватимуть центри вакцинації

Львів , Центр Довженка на проспекті Червоної Калини, 81. Центр вакцинації працюватиме з 10:00 до 15:00.

, Центр Довженка на проспекті Червоної Калини, 81. Центр вакцинації працюватиме з 10:00 до 15:00. Дрогобич , Дрогобицький районний народний дім на вулиці 22 січня, 28. Центр працюватиме з 9:00 до 17:00.

, Дрогобицький районний народний дім на вулиці 22 січня, 28. Центр працюватиме з 9:00 до 17:00. Трускавець , Поліклінічне відділення КНП "Трускавецька МЛ" на вулиці Данилишиних, 62. Центр працюватиме з 9:00 до 15:00.

, Поліклінічне відділення КНП "Трускавецька МЛ" на вулиці Данилишиних, 62. Центр працюватиме з 9:00 до 15:00. Стрий , Стрийська ЗШ №5 імені Стасюка на вулиці Шевченка, 18. Центр вакцинації працюватиме у спортзалі з 10:00 до 16:00.

, Стрийська ЗШ №5 імені Стасюка на вулиці Шевченка, 18. Центр вакцинації працюватиме у спортзалі з 10:00 до 16:00. Червоноград , ЦПМСД Червонограда на вулиці Івасюка, 8. Центр працюватиме з 8:30 до 15:00.

, ЦПМСД Червонограда на вулиці Івасюка, 8. Центр працюватиме з 8:30 до 15:00. Новояворівськ, Палац культури "Кристал" на вулиці Шевченка, 1. Центр працюватиме з 10:00 до 15:00.

На Львівщині 12 та 13 червня працювали 8 центрів вакцинації: 3 – у Львові та ще по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді. На минулих вихідних там від коронавірусу провакцинували понад 4 тисячі людей.

У Києві через Трійцю та довгі вихідні взагалі вирішили перенести дати щеплення містян від COVID-19. Пункти вакцинації у Міжнародному виставковому центрі 19 – 20 червня не працюватимуть. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до київської влади з проханням не зупиняти вакцинацію у вихідні.



Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу