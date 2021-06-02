Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво У Львові 2 червня лунатимуть сирени: яка причина
Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Бережанська – будинки № 2 – 6, 9, 11, 11А, 37, 49;
- вулиця Братуня – будинки № 4 – 8;
- вулиця Бурштинова – будинки № 2, 2а;
- вулиця Величка – будинок № 19;
- вулиця Водогінна – будинки № 15, 17;
- вулиця Глинянський Тракт – будинки № 74, 78, 80, 82, 84, 85, 87 – 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 123;
- вулиця Городницька – будинки № 47, 56;
- вулиця Городоцька – будинок № 285;
- вулиця Грицая генерала – будинки № 4 – 12, 14, 16, 18, 19;
- вулиця Єрошенка – будинок № 19;
- вулиця Залізнична – будинки № 2, 4, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 28, 32, 38;
- вулиця Зелена – будинки № 70, 72, 73, 77, 78, 83 – 89, 91, 91А, 93, 95;
- вулиця Івасюка – будинки № 3, 7, 15;
- вулиця Кліматична – будинки № 1 – 13, 15, 17, 19, 21;
- вулиця Колійна – будинки № 2, 4, 5, 6, 7, 9А;
- вулиця Корольова – будинки № 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17;
- вулиця Корсунська – будинки № 1, 3 – 10, 12, 14 – 14, 26, 26а, 28 – 31, 33, 43, 45, 47;
- вулиця Крушельницьких Родини – будинки № 12, 18, 1а, 22, 24, 26;
- вулиця Липинського – будинки № 44, 50а, 50в;
- вулиця Лютнева – будинок № 17;
- вулиця Наступальна – будинок № 8;
- вулиця Незалежності України – будинки № 22, 22А, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34;
- вулиця Переяславська – будинки № 19/1;
- вулиця Рахівська – будинки № 3, 5, 7 – 12, 15 – 20;
- вулиця Ряснянська – будинки № 1, 3, 6, 6а, 6б;
- вулиця Слободівни – будинки № 2 – 5, 7;
- вулиця Чубинського – будинки № 1, 2, 3, 5 – 11, 13, 15, 17, 19, 23 – 33 (непарні).