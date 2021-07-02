Сирени лунатимуть періодично протягом 2,5 години. Оповіщення означатиме сигнал "Увага всім".

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У Львові перевірятимуть систему оповіщення

У Львові з 10:30 до 13:00 2 липня фахівці перевірятимуть автоматизовані системи централізованого оповіщення.

У зв'язку з відновленням працездатності електромеханічних сирен, їх увімкнуть на вулиці Бандери, 12.

Оповіщення – навчальне, тож практичні заходи не відпрацьовуватимуть.

Містян просять зберігати спокій.

Що потрібно робити, коли лунає сигнал "Увага всім"

Звучання сирен, які лунатимуть у Львові, означає сигнал "Увага всім". Почувши його, потрібно увімкнути радіо та налаштувати його на "UA:Українське радіо" (103,3 МГц).

Також можна увімкнути телевізор та знайти ефірні канали цифрового телебачення "UA:Львів" та "1-й Західний". Саме там оголосять повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.