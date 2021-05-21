Мчав на великій швидкості: у Львові дуже п'яний водій на смерть збив пішохідку – фото і відео

Біля "Арени Львів" 20 травня водій автівки Chevrolet Lacetti збив 66-річну жінку. Львів'янка отримала травми, які були несумісні з життям. Вона загинула на місці ДТП. Експертиза встановила, що чоловік у момент аварії був дуже п'яний.

Аварія трапилась о 22:15 на перехресті вулиць Стрийської та Мікльоша. Водій повністю визнав свою провину.

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П'яний водій на смерть збив пішохідку

О 22:15 на перехресті вулиць Стрийська – Мікльоша водій автівки Chevrolet Lacetti збив 66-річну пішохідку.

Внаслідок ДТП жінка отримала важкі травми.

Момент аварії зафіксувала камера Управління безпеки міста ЛМР.

На відео видно, що автівка, рухаючись на великій швидкості, збила жінку, яка намагалась перебігти дорогу на червоний сигнал світлофора.

Після цього водій не зупинився і поїхав далі.

Медики намагались реанімувати постраждалу.

Проте, на жаль, вона померла у кареті швидкої.

Дивіться відео, як правоохоронці затримали винуватця ДТП:

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Патрульні затримали винуватця ДТП

У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що правоохоронці опитали свідків події та переглянули відео з камер спостереження. Завдяки записам їм вдалось встановити автівку, яка збила жінку. Обстежуючи прилеглі до місця ДТП території, патрульні виявили в селі Сокільники на вулиці Шевченка автомобіль Chevrolet Lacetti. У нього було розбите лобове скло, відбите дзеркало та інші характерні для аварії пошкодження. Проте водія на місці не було.

Жителі Сокільників розповіли, що ця автівка не належить комусь з місцевих. Тож патрульні почали встановлювати власника Chevrolet. Правоохоронці з'ясували, що до скоєння аварії може бути причетний 27-річний сихівчанин. Вони зателефонували львів'янину й дізнались, де він перебуває. Виїхавши на вказане місце, патрульні виявили дуже п'яного водія Chevrolet. Чоловік зізнався, що збив жінку.

Його перевірили на стан сп'яніння. Результат експертизи становив 2,16 проміле. Правоохоронці затримали винуватця ДТП. Наразі поліцейські продовжують проводити розслідування.

Дивіться фото, як патрульні затримали водія / Фото Патрульної поліції Львівщини