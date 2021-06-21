У Львові трапилась нищівна пожежа в закладі Kraft Burger: фото

Пожежа виникла в закладі на вулиці Рилєєва. Співробітники ДСНС гасили вогонь приблизно 20 хвилин.
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У Kraft Burger трапилась пожежа
- О 16:19 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Рилєєва в будинку №12.
- Там у цокольному приміщенні 4-поверхівки спалахнув вогонь у закладі громадського харчування Kraft Burger.
- На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС.
- Вони локалізували пожежу о 16:33, а повністю її загасили о 16:39.
У Львові горів Kraft Burger / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Внаслідок пожежі вогонь знищив технологічне обладнання кухні на площі 15 квадратних метрів. Також полум'я пошкодило речі побутового вжитку на площі 5 квадратних метрів. На щастя, ніхто з персоналу закладу не постраждав.
До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Обставини та причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
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Внаслідок пожежі ніхто не постраждав / Фото ДСНС Львівщини