У Львові 20 жовтня на вулиці Дальня сталась масштабна пожежа – горів двоповерховий будинок. Надзвичайникам вдалось врятувати 2 людей, які отруїлись димом.

Повідомлення про пожежу на вулиці Дальній надійшло рятувальникам близько 1 години ночі. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба ДСНС Львівської області.

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Як надзвичайники рятували людей

Пожежа виникла у чотириквартирному двоповерховому будинку.

Коли надзвичайники приїхали на місце виклику, вони побачили, що з вікон на першому поверсі вибивається густий чорний дим.

Рятувальники знайшли на балконі на 2 поверсі жінку, яка не могла вибратись з будинку через сильну задимленість.

Надзвичайники з'ясували, що у квартирі на 1 поверсі також перебуває 69-річний львів'янин.

Не гаючи ні хвилини, рятувальники одягнули засоби захисту та пішли рятувати мешканців будинку і шукати джерело загоряння.

Дивіться відео пожежі на вулиці Дальній у Львові:

Хто постраждав у пожежі

За допомогою рятувальних пристроїв вогнеборці вивели чоловіка та жінку з палаючого будинку. Рятувальники передали постраждалих медикам. Чоловік був у важкому стані. Він серйозно отруївся димом. Швидка відвезла львів'янина у лікарню. У якому стані перебуває жінка, поки не повідомили.

Надзвичайники загасили полум'я

Повністю подолати вогонь рятувальникам вдалось о 1:20. Пожежа знищила речі у квартирі на першому поверсі. До ліквідації полум'я залучили 13 вогнеборців та 3 одиниці спецтехніки.

Наразі надзвичайники встановлюють причини та обставини пожежі.