У Львові у 2021 році запланували реконструювати ще 2 вулиці – Залізничну та Замарстинівську. Зокрема, Залізничну почнуть ремонтувати після закінчення робіт на вулиці Шевченка.

Виконком Львівської міськради визначив замовника проєктів реконструкції. Ним стане ЛКП "Львівавтодор". Про це повідомила пресслужба міськради. Читайте також 80% вартості ремонту вулиці Бандери – заміна колектора, – Садовий Чому в міськраді вирішили ремонтувати ще 2 вулиці Львівська влада планує реконструювати 2 вулиці: Замарстинівську – від будинку № 274 до межі міста;

Залізничну – від вулиці Городоцької до будинку № 19. Це важливі роботи. Зокрема ремонт вулиці Залізничної, покращить сполучення між вулицями Городоцькою та Шевченка,

– зазначила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк. Коли почнеться реконструкція вулиць Тепер "Львівавтодор" повинен замовити проєктно-кошторисну документацію та провести ремонтні роботи. Після закінчення будівельних робіт на вулицях Замарстинівській та Залізничній підприємство передасть матеріали у департамент містобудування. Про вартість відновлення вулиць стане відомо після закінчення розробки проєкту будівництва. Вулиці планують почати реконструювати у 2021 році.