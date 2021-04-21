У Львові 21 квітня понад 30 вулиць залишаться без води: працюватимуть водовози
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 21 квітня будинки на низці вулиць міста тимчасово залишаться без води.
Джерело:"Львівводоканал"
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Рубчака, Сихівській, Рудницького та Дубовій. Водопостачання планують відновити до 19:00.
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Де у Львові не буде води з 9:00 до 19:00
- вулиця Кульпарківська – будинки № 200 – 230а;
- вулиця Володимира Великого – всі будинки;
- вулиця Наукова – всі будинки;
- вулиця Тролейбусна – всі будинки;
- вулиця Трускавецька – всі будинки;
- вулиця Симоненка – всі будинки;
- вулиця Рубчака – всі будинки;
- вулиця Пулюя – всі будинки;
- вулиця Підстригача – всі будинки;
- вулиця Львівська бічна – всі будинки;
- вулиця Смотрицького – всі будинки;
- вулиця Стрийська – будинки № 104 – 148а;
- вулиця Княгині Ольги – будинки № 106 – 122а, 63 – 105.
Де у Львові не буде води з 10:30 до 16:00
- вулиця Антоненка-Давидовича – всі будинки;
- вулиця Довженка – всі будинки;
- вулиця Зубрівська – всі будинки;
- вулиця Кавалерідзе – всі будинки;
- вулиця Манастирського – всі будинки;
- вулиця Морозна – всі будинки;
- вулиця Освицька – всі будинки;
- вулиця Сихівська – всі будинки;
- вулиця Скрипника – всі будинки;
- вулиця Драгана – будинки № 12, 14, 18, 20, 22, 22/1, 24, 26, 30, 30/2;
- вулиця Коломийська – будинки № 1, 3, 3/1, 5, 7;
- вулиця Кос-Анатольського – будинки № 4, 4, 8;
- проспект Червоної Калини – будинки № 61, 63, 63а, 65, 65/2, 67, 69, 73, 77/3, 79, 85а, 85, 93, 95.
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Де у Львові не буде води з 9:45 до 15:00
- вулиця Гайворонського – всі будинки;
- вулиця Труша – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 10:30 до 13:00
- вулиця Кравса – всі будинки;
- вулиця Глинянський Тракт – всі будинки;
- вулиця Дубова – всі будинки;
- вулиця Курінна – всі будинки;
- вулиця Лебедина – всі будинки;
- вулиця Лодія – всі будинки;
- вулиця Навколишня – всі будинки;
- вулиця Над'ярна – всі будинки.
На яких вулицях працюватимуть водовози
На час відключення води працюватимуть водовози на вулицях:
- Рубчака – Тролейбусна;
- Пулюя, 27.
Дислокація водовозів може змінитися, відповідно до звернень, які надходитимуть на гарячу лінію "Львівводоканалу".
Після завершення ремонтних робіт проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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