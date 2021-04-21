У Львові 21 квітня понад 30 вулиць залишаться без води: працюватимуть водовози

Читать новость на русском

Джерело:

"Львівводоканал"

У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 21 квітня будинки на низці вулиць міста тимчасово залишаться без води.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Рубчака, Сихівській, Рудницького та Дубовій. Водопостачання планують відновити до 19:00.

Цікаво Коронавірус у Львові та області: зберігається позитивна динаміка захворюваності

Де у Львові не буде води з 9:00 до 19:00

  • вулиця Кульпарківська – будинки № 200 – 230а;
  • вулиця Володимира Великого – всі будинки;
  • вулиця Наукова – всі будинки;
  • вулиця Тролейбусна – всі будинки;
  • вулиця Трускавецька – всі будинки;
  • вулиця Симоненка – всі будинки;
  • вулиця Рубчака – всі будинки;
  • вулиця Пулюя – всі будинки;
  • вулиця Підстригача – всі будинки;
  • вулиця Львівська бічна – всі будинки;
  • вулиця Смотрицького – всі будинки;
  • вулиця Стрийська – будинки № 104 – 148а;
  • вулиця Княгині Ольги – будинки № 106 – 122а, 63 – 105.

Де у Львові не буде води з 10:30 до 16:00

  • вулиця Антоненка-Давидовича – всі будинки;
  • вулиця Довженка – всі будинки;
  • вулиця Зубрівська – всі будинки;
  • вулиця Кавалерідзе – всі будинки;
  • вулиця Манастирського – всі будинки;
  • вулиця Морозна – всі будинки;
  • вулиця Освицька – всі будинки;
  • вулиця Сихівська – всі будинки;
  • вулиця Скрипника – всі будинки;
  • вулиця Драгана – будинки № 12, 14, 18, 20, 22, 22/1, 24, 26, 30, 30/2;
  • вулиця Коломийська – будинки № 1, 3, 3/1, 5, 7;
  • вулиця Кос-Анатольського – будинки № 4, 4, 8;
  • проспект Червоної Калини – будинки № 61, 63, 63а, 65, 65/2, 67, 69, 73, 77/3, 79, 85а, 85, 93, 95.

Читайте також Як у Львові проводитимуть богослужіння на Великдень та Вербну неділю: заява Садового

Де у Львові не буде води з 9:45 до 15:00

  • вулиця Гайворонського – всі будинки;
  • вулиця Труша – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:30 до 13:00

  • вулиця Кравса – всі будинки;
  • вулиця Глинянський Тракт – всі будинки;
  • вулиця Дубова – всі будинки;
  • вулиця Курінна – всі будинки;
  • вулиця Лебедина – всі будинки;
  • вулиця Лодія – всі будинки;
  • вулиця Навколишня – всі будинки;
  • вулиця Над'ярна – всі будинки.

На яких вулицях працюватимуть водовози

На час відключення води працюватимуть водовози на вулицях:

  • Рубчака – Тролейбусна;
  • Пулюя, 27.

Дислокація водовозів може змінитися, відповідно до звернень, які надходитимуть на гарячу лінію "Львівводоканалу".

Після завершення ремонтних робіт проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".