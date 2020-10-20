У Львові вимкнуть світло у Залізничному, Франківському та Шевченківському районах / 24 канал (Ілюстративне фото)

У Львові на 21 жовтня заплановане відключення електроенергії у 3 районах міста. Деякі будинки залишаться без світла у Залізничному, Франківському та Шевченківському районах.