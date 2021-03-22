29-річна львів'янка загинула під колесами потяга / Фото з відкритих джерел

У Львові 21 березня 29-річня жінка стрибнула з моста прямісінько під колеса вантажного потяга. Львів'янка отримала травми, які були несумісні з життям, й загинула на місці події.