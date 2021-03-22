У Львові 29-річна жінка стрибнула з моста під колеса потяга
29-річна львів'янка загинула під колесами потяга / Фото з відкритих джерел
У Львові 21 березня 29-річня жінка стрибнула з моста прямісінько під колеса вантажного потяга. Львів'янка отримала травми, які були несумісні з життям, й загинула на місці події.
Інцидент трапився на залізничному перегоні "Львів – Персенівка" на вулиці Кульпарківській. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Читайте також Трагедія у Львові: кришка каналізаційного люка вбила 10-річного хлопчика
Львів'янка загинула миттєво
- На вулиці Кульпарківській близько 18:40 29-річна жінка стрибнула з моста, який розташований над залізничними коліями.
- У цей момент під мостом проїжджав вантажний потяг із 54 вагонами.
- Львів'янка впала прямісінько на колію та потрапила під колеса потяга.
- Жінка загинула миттєво.
Правоохоронці проводять розслідування
У поліції розповіли, що правоохоронці вже почали розслідування цього інциденту. На думку слідчих, львів'янка вчинила самогубство.
Поділитися новиною