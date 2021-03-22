У Львові 29-річна жінка стрибнула з моста під колеса потяга

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Джерело:

Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА

У Львові 21 березня 29-річня жінка стрибнула з моста прямісінько під колеса вантажного потяга. Львів'янка отримала травми, які були несумісні з життям, й загинула на місці події.

Інцидент трапився на залізничному перегоні "Львів – Персенівка" на вулиці Кульпарківській. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Львів'янка загинула миттєво

  • На вулиці Кульпарківській близько 18:40 29-річна жінка стрибнула з моста, який розташований над залізничними коліями.
  • У цей момент під мостом проїжджав вантажний потяг із 54 вагонами.
  • Львів'янка впала прямісінько на колію та потрапила під колеса потяга.
  • Жінка загинула миттєво.

Правоохоронці проводять розслідування

У поліції розповіли, що правоохоронці вже почали розслідування цього інциденту. На думку слідчих, львів'янка вчинила самогубство.

Важливо! Залізничні колії – це зона підвищеної небезпеки. Будьте максимально обережними на вокзалах, перонах та мостах, адже уважність може врятувати ваше здоров'я та життя.