У Львові 29-річна жінка стрибнула з моста під колеса потяга

У Львові 21 березня 29-річня жінка стрибнула з моста прямісінько під колеса вантажного потяга. Львів'янка отримала травми, які були несумісні з життям, й загинула на місці події.
Інцидент трапився на залізничному перегоні "Львів – Персенівка" на вулиці Кульпарківській. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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У поліції розповіли, що правоохоронці вже почали розслідування цього інциденту. На думку слідчих, львів'янка вчинила самогубство.Важливо! Залізничні колії – це зона підвищеної небезпеки. Будьте максимально обережними на вокзалах, перонах та мостах, адже уважність може врятувати ваше здоров'я та життя.