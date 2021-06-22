Трагічний випадок трапився на вулиці Личаківській. Наразі фахівці встановлюють причину смерті чоловіка.

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На зупинці раптово помер 73-річний чоловік

На зупинці громадського транспорту, біля будинку №33 на вулиці Личаківській, помітили чоловіка, який лежав, не дихаючи. Виявилось, що він був вже мертвим.

Чоловік 1948 року народження помер раптово. За попередніми даними, природною смертю,

– розповіли очевидці.

На місце події приїхали правоохоронці та медики. Тіло чоловіка з вулиці вже забрали. Наразі поліцейські намагаються встановити усі обставини його смерті.

Зауважте! Влітку значно зростає ризик смерті внаслідок спекотної погоди, а особливо – у людей похилого віку. Це пов'язано з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи та електролітними порушеннями систем організму. Тому слід бути обережними, пити багато води та не перебувати на сонці.



На зупинці помер 73-річний чоловік / Фото "Варта 1"



Трагічний випадок трапився на вулиці Личаківській / Фото "Варта 1"



Правоохоронці проводять розслідування / Фото "Варта 1"



Тіло чоловіка вже прибрали / Фото "Варта 1"